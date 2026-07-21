Lettura rialzista per Honeywell International
(Teleborsa) - Chiusura del 20 luglio
Balza in avanti il produttore di apparecchiature industriali, tra i titoli dell'indice Dow Jones, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,53%.
Operatività odierna:
A livello operativo, Honeywell International è da comprare ai prezzi attuali pari a 226,2 USD con stop loss individuato a quota 216 Dollari USA. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```