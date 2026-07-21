Lettura rialzista per Honeywell International

(Teleborsa) - Chiusura del 20 luglio

Balza in avanti il produttore di apparecchiature industriali , tra i titoli dell'indice Dow Jones , che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,53%.





Operatività odierna:

A livello operativo, Honeywell International è da comprare ai prezzi attuali pari a 226,2 USD con stop loss individuato a quota 216 Dollari USA. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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