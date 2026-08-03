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New York: su di giri Alphabet

Migliori e peggiori, In breve
New York: su di giri Alphabet
Seduta decisamente positiva per la Holding statunitense a cui fa capo Google, che tratta in rialzo del 4,70%.
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