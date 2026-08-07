Usa, corte d'appello blocca la nuova sala da ballo della Casa Bianca voluta da Trump

"Non il proprietario". Possibile ricorso alla Corte Suprema entro 14 giorni.

(Teleborsa) - Una corte d'appello federale statunitense ha ordinato venerdì all'amministrazione del presidente Donald Trump di sospendere i lavori per la costruzione di una sala per eventi da 400 milioni di dollari sul sito dell'ex East Wing della Casa Bianca, demolito per far posto alla nuova struttura.



"Ogni presidente è un inquilino temporaneo, non il proprietario della Casa Bianca", ha scritto la Corte d'Appello degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia in una sentenza con maggioranza di 2 a 1, precisando che il presidente non può rimodellarla in modo sostanziale senza l'autorizzazione del Congresso. L'ordinanza conferma un'ingiunzione preliminare ottenuta dal National Trust for Historic Preservation, che aveva fatto causa lo scorso anno dopo che l'amministrazione aveva demolito l'East Wing e avviato la costruzione di una struttura di 8.360 metri quadrati senza il via libera del Congresso.



"Se debba essere costruita o meno un'imponente sala per eventi spetta al Congresso deciderlo, e non è materia di autotutela dell'Esecutivo", ha scritto la maggioranza del collegio. "Il Congresso non ha ceduto all'Esecutivo un'autorità illimitata per ridisegnare, rimodellare e ricostruire drasticamente la Casa Bianca - la Casa del Popolo - secondo i desideri di un particolare presidente".



La corte ha sospeso l'efficacia della propria sentenza per 14 giorni, per consentire all'amministrazione Trump di presentare ricorso alla Corte Suprema.



Trump ha più volte difeso il progetto e il suo costo, raddoppiato rispetto alle stime iniziali, spiegando in un post su Truth Social a maggio che l'aumento è dovuto al fatto che la struttura è "circa il doppio delle dimensioni, e di qualità nettamente superiore, rispetto alla proposta originale", e promettendo che "sarà magnifica, sicura e protetta!".



(Foto: Matt H. Wade)

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