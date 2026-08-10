Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 7/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 agosto
Sottotono il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude la seduta con un calo dell'1,48%.
Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 89,82 a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 75,96 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento del greggio è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 89,82.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)