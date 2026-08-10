Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 7/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 agosto
Modesto recupero sui valori precedenti per l'Hang Seng Index, che conclude in progresso dello 0,67%.
Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 25.952,3. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 25.440,9. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 25.213,8, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)