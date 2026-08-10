Archer acquisirà tre controllate di Boeing in cambio di una partecipazione del 20%

(Teleborsa) - Boeing , colosso statunitense dell'aviazione, e Archer Aviation , produttore di aerotaxi, hanno firmato accordi definitivi in ??base ai quali Archer acquisirà le controllate di Boeing Wisk Aero (società specializzata in aviazione autonoma), SkyGrid (piattaforma digitale per l'integrazione dello spazio aereo e la gestione del traffico aereo) e Insitu (produttore di sistemi aerei a pilotaggio remoto e tecnologie basate sull'intelligenza artificiale). L'accordo combinerà competenze complementari sviluppate in decenni nel campo dell'autonomia, dei velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOL) e dei sistemi aerei a pilotaggio remoto (UAS), creando una piattaforma all'avanguardia per il settore aerospaziale e della difesa.



Contemporaneamente all'operazione, Boeing e Archer stipuleranno un accordo di collaborazione e condivisione tecnologica in base al quale Boeing manterrà l'accesso alla tecnologia di volo autonomo di base di Wisk per i suoi velivoli commerciali e militari attuali e di prossima generazione. L'operazione consente a Boeing di mantenere un vantaggio strategico grazie alla sua partecipazione in Archer e, al contempo, di concentrare gli investimenti attuali e futuri sulle attività principali di Boeing, si legge in una nota.



"Questa transazione è vantaggiosa per entrambe le parti - ha dichiarato Brian Yutko, vicepresidente di Boeing per lo sviluppo dei prodotti per aerei commerciali - Ciò consente a Wisk, SkyGrid e Insitu di accelerare lo sviluppo delle capacità e il time to market, garantendo al contempo che Boeing capitalizzi sugli investimenti effettuati in queste tecnologie negli ultimi due decenni attraverso il continuo sviluppo delle nostre attività principali".



Come corrispettivo per l'acquisizione, Archer Aviation emetterà a favore di Boeing al momento della chiusura: un numero di azioni ordinarie di Classe A della società pari al 19,75% delle azioni; un primo warrant per l'acquisto di un numero di azioni ordinarie di Classe A pari a 100 milioni di dollari diviso per il prezzo medio ponderato per i volumi delle azioni per i cinque giorni di negoziazione consecutivi che terminano il giorno di negoziazione immediatamente precedente al closing, a un prezzo di esercizio di 13 dollari per azione, esercitabile nel periodo compreso tra dodici e trentasei mesi successivi; un secondo warrant per l'acquisto di un numero di azioni ordinarie di Classe A pari a 100 milioni di dollari diviso per il prezzo per azione, a un prezzo di esercizio di 17,88 dollari per azione, esercitabile nel periodo compreso tra dodici e trentasei mesi successivi.

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