Wall Street debole in attesa di novità da Hormuz, in rosso Intel per vendita azioni

(Teleborsa) - Apertura debole per Wall Street
, mentre si continuano a monitorare gli sviluppi geopolitici e si attendono nuovi risultati societari e dati macroeconomici. JPMorgan
ha alzato
il proprio obiettivo di fine anno per l'S&P 500 da 7.800 a 8.000, sottolineando le forti trimestrali e il crescente ottimismo sul fatto che gli investimenti nell'AI da parte degli hyperscaler accelereranno la crescita dei ricavi.
Per quanto riguardo il conflitto in Medio Oriente, l'Iran ha detto di essere vicino a un accordo definitivo con l'Oman
per definire nuove rotte marittime tra i due Paesi attraverso lo stretto, ma ha ribadito che gli Stati Uniti devono soddisfare diverse condizioni prima che la via navigabile venga riaperta.
Il calendario delle trimestrali è più leggero
questa settimana, anche se spunti interessanti arriveranno dalla società di semiconduttori Applied Materials
, dal produttore di apparecchiature di rete Cisco
e da società tech per infrastrutture cloud CoreWeave
.
Sul fronte macro, l'attenzione questa settimana sarà rivolta all'indice dei prezzi al consumo statunitense
di luglio, in uscita mercoledì, che potrebbe incidere sull'orientamento delle aspettative relative alla riunione Fed di settembre. Nel corso della giornata sono attese le dichiarazioni della presidente della Fed di Cleveland, Beth Hammack.
Per quanto riguarda gli annunci societari
, Intel
prevede di raccogliere
15 miliardi di dollari attraverso una vendita di azioni per finanziare la costosa espansione della propria attività di produzione conto terzi di semiconduttori (chip contract manufacturing); Archer Aviation
ha siglato
un accordo per acquisire Wisk Aero, la divisione di Boeing
dedicata agli aerei elettrici, insieme a due controllate correlate, e in cambio cederà a Boeing una quota di quasi il 20%.
Guardando ai principali indici
di Wall Street, il Dow Jones
si ferma a 53.967 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l'S&P-500
, che rimane a 7.751 punti. Poco sotto la parità il Nasdaq 100
(-0,29%); sulla parità l'S&P 100
(-0,12%).