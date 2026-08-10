d'Amico, esercitata opzione di acquisto per la nave cisterna MT High Discovery

(Teleborsa) - d'Amico International Shipping , attraverso la propria controllata d'Amico Tankers (Irlanda), ha esercitato l'opzione di acquisto prevista dall'esistente contratto di noleggio a scafo nudo relativo alla MT High Discovery, una nave cisterna "medium-range" da 50.000 tonnellate di portata lorda, costruita nel febbraio 2014 da Hyundai Mipo Dockyard per circa 15,3 milioni di dollari.



d'Amico Tankers acquisirà la piena proprietà della nave a inizio novembre prossimo.



Ad oggi, la flotta di d'Amico comprende 28 navi cisterna a doppio scafo (MR, Handysize e LR1, di cui 26 navi di proprietà e 2 a noleggio a scafo nudo), con un'età media pari a circa 10 anni.



Carlos di Mottola, amministratore delegato della società, ha dichiarato: "Sono lieto di annunciare l'esercizio dell'opzione di acquisto su una delle nostre due navi ancora controllate tramite contratti di noleggio a scafo nudo. Attraverso questa operazione, d'Amico riacquisisce la proprietà della MT High Discovery, una nave Eco-MR moderna, costruita nel 2014, da un cantiere navale di primario livello, a seguito dell’operazione di sale and leaseback realizzata nel 2022, riducendo al contempo ulteriormente la leva finanziaria e il cash breakeven della società".

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