P&G acquisirà il produttore di integratori Thorne per 3,8 miliardi di dollari

L'annuncio del ceo Jejurikar alla CNBC

(Teleborsa) - Procter & Gamble acquisirà il marchio di integratori Thorne per 3,8 miliardi di dollari. Lo ha annunciato l'amministratore delegato di P&G Shailesh Jejurikar in un'intervista alla CNBC.



L'acquisizione, che sarà annunciata martedì, rappresenta un'iniziativa di P&G per espandere la propria divisione salute e benessere. Il colosso dei beni di consumo possiede già diversi altri marchi di integratori, come Metamucil, Align Probiotic e le vitamine New Chapter, che fanno parte di una più ampia divisione sanitaria che include Oral-B e Vick's.



Negli ultimi anni, vitamine e integratori hanno guadagnato popolarità, poiché i consumatori li considerano una soluzione per migliorare ogni aspetto della propria salute. La mossa di P&G va quindi nella direzione di trarre profitto da questa tendenza.



Thorne è stata fondata nel 1984 e si è quotata in borsa alla fine del 2021 con una valutazione di 525 milioni di dollari. L'azienda è poi stata delistata nel 2023 con un'operazione del valore di 680 milioni di dollari. Nel 2025 il fatturato di Thorne ha superato i 500 milioni di dollari.









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