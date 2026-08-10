Milano 10-ago
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Nasdaq 10-ago
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Dow Jones 10-ago
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Londra 10-ago
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Borsa: Giornata cauta per Milano (-0,1%)

Il FTSE MIB termina gli scambi a 53.663,88 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Milano (-0,1%)
Non si allontana dalla parità Milano, che mostra un deludente -0,1%, archiviando la seduta a 53.663,88 punti.
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