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Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (-0,05%)

Il CAC40 dà il via alle contrattazioni a 8.710,49 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (-0,05%)
Appiattita la performance dell'indice di Parigi, che passa di mano con un -0,05%, a quota 8.710,49 in apertura.
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