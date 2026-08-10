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/ Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (-0,05%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (-0,05%)
Il CAC40 dà il via alle contrattazioni a 8.710,49 punti
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10 agosto 2026 - 09.03
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Appiattita la performance dell'indice di Parigi, che passa di mano con un -0,05%, a quota 8.710,49 in apertura.
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