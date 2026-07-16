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Borsa: Giornata cauta per Parigi (-0,05%)

Il CAC40 termina gli scambi a 8.377,86 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Parigi (-0,05%)
Non si allontana dalla parità Parigi, che mostra un deludente -0,05%, archiviando la seduta a 8.377,86 punti.
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