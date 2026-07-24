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Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (-0,17%)

Il CAC40 dà il via alle contrattazioni a 8.284,68 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (-0,17%)
Appiattita la performance dell'indice di Parigi, che passa di mano con un -0,17%, a quota 8.284,68 in apertura.
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