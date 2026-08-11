Milano 11-ago
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Nasdaq 11-ago
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Dow Jones 11-ago
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Londra 11-ago
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Borsa: Giornata cauta per Parigi (-0,13%)

Il CAC40 termina gli scambi a 8.714,94 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Parigi (-0,13%)
Non si allontana dalla parità Parigi, che mostra un deludente -0,13%, archiviando la seduta a 8.714,94 punti.
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