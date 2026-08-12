Milano 17:35
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Borsa: Andamento laterale per Parigi (-0,01%)

Il CAC40 prende il via a 8.714,27 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Parigi (-0,01%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice di Parigi, che riporta un cauto -0,01%, a quota 8.714,27 in apertura.
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