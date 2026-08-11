Milano 11-ago
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Nasdaq 11-ago
29.525 -0,33%
Dow Jones 11-ago
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Londra 11-ago
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Francoforte 11-ago
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Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Londra (-0,17%)

Il FTSE 100 termina le contrattazioni a 10.844,19 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Londra (-0,17%)
Chiude sulla parità Londra, che propone sul finale un -0,17% e archivia gli scambi a 10.844,19 punti.
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