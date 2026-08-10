Farmacosmo, partnership nel luxury beauty tra D.M. SERVICE e Profumeriaweb

(Teleborsa) - Farmacosmo comunica che D.M. SERVICE DI OLIVIERO ENRICO & C., FARMACOSMO e VIN.CI., società controllata al 96,91% dalla stessa Farmacosmo e proprietaria dell’e-commerce Profumeriaweb, hanno sottoscritto un accordo di partnership commerciale finalizzato alla creazione di un canale di distribuzione online di eccellenza per i marchi di profumeria e cosmetica di fascia luxury e ultra-premium, i cosiddetti Brand Selettivi.



L'accordo - si legge in una nota - prevede un percorso di possibile integrazione societaria. A fronte degli investimenti strategici che D.M. SERVICE DI OLIVIERO ENRICO si impegna a effettuare a favore di Profumeriaweb, FARMACOSMO S.p.A. ha concesso a D.M. SERVICE DI OLIVIERO ENRICO & C. S.a.s. una Call Option, ossia il diritto irrevocabile di acquistare, a propria discrezione, fino al 96,91% del capitale sociale di VIN.CI. S.r.l., società proprietaria di Profumeriaweb.



Il diritto potrà essere esercitato a partire dal sesto mese successivo alla sottoscrizione dell'accordo e per tutta la durata dello stesso, sulla base di una valorizzazione di esercizio a 6,3 milioni di euro per il 100% del capitale sociale, con possibilità di esercizio anche parziale dell’opzione. La struttura consente a D.M. SERVICE di consolidare progressivamente il legame con l'asset digitale, allineando gli interessi delle parti in un'ottica di crescita di lungo periodo.

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