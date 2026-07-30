Aeffe, Oxy formula offerta vincolante. Possibile coinvolgimento di Invitalia e illimity

(Teleborsa) - Aeffe , società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore del fashion and luxury, ha comunicato che Oxy Capital Italia, quale capofila di un consorzio di partner industriali e finanziari, ha formulato un'offerta vincolante.



L'offerta prevede l'acquisizione da parte di una società di nuova costituzione, partecipata da Oxy e dal pool di co-investitori, della sostanziale totalità del complesso aziendale del gruppo facente capo ad Aeffe e, contestualmente al perfezionamento dell'acquisizione, la scissione dell'acquirente in tre società di nuova costituzione, operative e indipendenti, ciascuna dedicata rispettivamente allo sviluppo (i) del marchio Moschino, (ii) del marchio Alberta Ferretti e delle attività produttive localizzate a San Giovanni in Marignano e (iii) del business Pollini. L'offerta è supportata da un articolato progetto industriale che prevede il rilancio dei marchi del Gruppo, attraverso un piano di rafforzamento delle attività industriali e commerciali, interventi di efficientamento operativo e iniziative finalizzate a valorizzare il patrimonio di competenze del Gruppo nei rispettivi mercati di riferimento.



L'offerta contempla la cessione del complesso aziendale a fronte del pagamento ad Aeffe e a Pollini di un importo in denaro e dell'assunzione mediante accollo liberatorio da parte dell'acquirente di alcune delle passività del Gruppo, come ristrutturate mediante ricorso ad uno strumento di regolazione della crisi, con l'obiettivo di consentire il riequilibrio della situazione finanziaria del Gruppo e creare le condizioni per l'attuazione del progetto di rilancio industriale. All'esito del perfezionamento dell'operazione, la società risulterebbe liberata dal proprio indebitamento e anche sostanzialmente priva di asset.



Tra i co-investitori di Oxy figura un investitore industriale quotato in Cina; Oxy potrebbe poi essere affiancata da ulteriori partner industriali e/o finanziari. È inoltre previsto nell'offerta il possibile intervento - da richiedersi da parte della società di concerto con Oxy - del Fondo di Salvaguardia Imprese gestito da Invitalia (Invitalia) per il supporto al processo di turnaround, al rilancio di marchi storici italiani e alla tutela della filiera del luxury nel tessile. L'operazione contempla anche il possibile coinvolgimento di illimity (gruppo Banca Ifis ), quale soggetto chiamato a erogare la cosiddetta "finanza di piano".



Il CdA ha esaminato l'offerta di Oxy e ha deliberato di darvi seguito, avviando tutte le attività necessarie alla sua implementazione. Proseguiranno quindi nelle prossime settimane le attività finalizzate alla definizione della struttura definitiva dell'operazione.

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