Fed, Warsh ha venduto tutte le partecipazioni che si era impegnato a cedere

(Teleborsa) - Il presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, ha dichiarato di aver venduto tutte le partecipazioni finanziarie che si era impegnato a cedere, secondo quanto emerge da un documento governativo depositato presso lo U.S. Office of Government Ethics.



Warsh, che ha assunto la guida della banca centrale a maggio, aveva precedentemente depositato un certificato di disinvestimento, attestando di aver venduto la maggior parte delle partecipazioni che si era impegnato a cedere. L'ultima comunicazione, aggiornata il 6 agosto, afferma che ha venduto le restanti partecipazioni oggetto dell'accordo.

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