BP, l'utile underlying più che raddoppia a 5,7 miliardi di dollari e supera le attese nel secondo trimestre

(Teleborsa) - BP ha registrato il suo miglior utile trimestrale degli ultimi quattro anni.



Nel dettaglio, l'utile underlying RC (Replacement cost) è stato pari a 5,7 miliardi di dollari, rispetto ai 2,3 miliardi del corrispondente periodo 2025 e superando il consensus pari a 5,01 miliardi. Rispetto ai 3,2 miliardi del primo trimestre del 2026, il risultato - spiega l'azienda - riflette principalmente maggiori ricavi da liquidi e gas, incluso l'impatto dei ritardi di prezzo, margini di raffinazione realizzati più elevati e risultati migliori per i clienti, parzialmente assorbiti da maggiori svalutazioni per l'esplorazione.



L'utile reported del trimestre è stato di 3,9 miliardi di dollari, rispetto a 1,6 miliardi del trimestre 2025 e ai 3,8 miliardi del primo trimestre 2026.



L'amministratore delegato, Meg O'Neill, ha dichiarato: "Questo è il mio primo trimestre completo in bp, ed è stato caratterizzato da uno dei periodi più turbolenti del mercato energetico globale. Nonostante ciò, il team di bp si è impegnato al massimo, lavorando instancabilmente per garantire la fornitura di energia ai nostri clienti".



"Abbiamo fatto buoni progressi nel rafforzamento del bilancio di bp. Abbiamo anche intrapreso azioni per semplificare e consolidare bp. Nelle scorse settimane, abbiamo venduto la nostra raffineria di Gelsenkirchen, concordato la vendita della nostra attività di vendita al dettaglio in Austria e annunciato la nostra intenzione di cedere la nostra attività nel Mare del Nord nel Regno Unito. Oggi annunciamo la nostra intenzione di vendere Archaea, la nostra attività nel settore del biogas negli Stati Uniti".



"Tuttavia, ci sono aree in cui le nostre prestazioni sono state inferiori alle aspettative. Dal punto di vista operativo, i nostri impianti non hanno funzionato bene come nel trimestre precedente: l'affidabilità degli impianti a monte è stata del 92,4%, rispetto al 95,7%, e la produzione è diminuita, mentre le nostre raffinerie hanno lavorato meno greggio. Ciò è dovuto, in parte, alla manutenzione programmata e al conflitto in Medio Oriente, ma ci ricorda che dobbiamo fare di più per garantire prestazioni operative costanti".

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