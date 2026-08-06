Francoforte: risultato positivo per Fresenius Medical Care

(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia attiva nel settore farmaceutico , che lievita del 2,01%.



La tendenza ad una settimana di Fresenius Medical Care è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo del produttore tedesco di apparecchi per la dialisi evidenzia un declino dei corsi verso area 41,84 Euro con prima area di resistenza vista a 42,34. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 41,54.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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