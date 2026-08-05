Milano 10:42
53.654 +0,21%
Nasdaq 4-ago
29.733 0,00%
Dow Jones 4-ago
54.086 +1,71%
Londra 10:41
10.903 +0,21%
Francoforte 10:42
26.244 +0,16%

Francoforte: in bella mostra Fresenius

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in bella mostra Fresenius
Prepotente rialzo per la compagnia attiva nel settore farmaceutico, che mostra una salita bruciante del 5,55% sui valori precedenti.
Condividi
```