Francoforte: scambi al rialzo per Fresenius

(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia attiva nel settore farmaceutico , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,29%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fresenius evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso farmaceutico tedesco rispetto all'indice.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 48,09 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 47,32. L'equilibrata forza rialzista di Fresenius è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 48,86.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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