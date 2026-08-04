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Francoforte: in perdita Fresenius Medical Care

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in perdita Fresenius Medical Care
Ribasso per la compagnia attiva nel settore farmaceutico, che passa di mano in perdita del 4,55%.
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