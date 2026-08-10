Parigi: calo per EssilorLuxottica

(Teleborsa) - Composto ribasso per il gruppo di occhialeria , in flessione del 2,21% sui valori precedenti.



Il movimento di EssilorLuxottica , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del CAC40 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 171,6 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 166,6. L'equilibrata forza rialzista della società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 176,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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