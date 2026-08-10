Tecnimont (Maire): pronto nel 2030 quinto impianto NGL di Ruwais per ADNOC da 8 milioni di tonnellate

(Teleborsa) - Maire ha fornito ulteriori informazioni di dettaglio sul progetto Rich Gas Development (RGD) - Fase 3, già affidato a Tecnimont, parte della business unit IE&CS, e già incluso nel portafoglio ordini del primo semestre 2026 comunicato al mercato.



Il progetto, aggiudicato da ADNOC Gas, controllata da Abu Dhabi National Oil Company, prevede l'espansione dell'impianto di Natural Gas Liquids (NGL) di Ruwais ad Abu Dhabi, per un valore complessivo di 4,3 miliardi di dollari. Le attività comprendono ingegneria, approvvigionamento e costruzione della quinta unità di frazionamento dei liquidi del gas naturale, insieme ai sistemi di trattamento e purificazione per la rimozione delle impurità, oltre all'unità di trattamento del gas di rigenerazione, al sistema di refrigerazione a propano, ai sistemi ausiliari e agli impianti di stoccaggio.



Una volta completato nel 2030, il quinto impianto di frazionamento NGL avrà una capacità produttiva di 23.000 tonnellate al giorno, pari a circa 8 milioni di tonnellate l'anno. Gli NGL - principalmente etano, propano, butano, isobutano e pentano - vengono separati dal gas naturale grezzo e utilizzati come materie prime per plastica, combustibili per riscaldamento e miscelazione della benzina, risultando fondamentali per settori che spaziano dall'abbigliamento ai componenti automobilistici.



L'iniziativa rappresenta la terza fase del programma Rich Gas Development di ADNOC, finalizzato ad aumentare il recupero di liquidi a maggior valore aggiunto dal gas naturale destinato all'esportazione.

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