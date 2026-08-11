Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 10/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 agosto
Allunga timidamente il passo l'indice svizzero, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,61%.
Lo status tecnico dello SMI (Swiss Market Index) è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 14.690,5, mentre il primo supporto è stimato a 14.520,1. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 14.861.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)