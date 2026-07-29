Londra: scambi negativi per Barclays

(Teleborsa) - Sottotono la holding bancaria inglese , che passa di mano con un calo dell'1,90%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Barclays , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di Barclays evidenzia un declino dei corsi verso area 4,917 sterline con prima area di resistenza vista a 5,021. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 4,88.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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