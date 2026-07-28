Londra: giornata negativa in Borsa per Barclays

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la holding bancaria inglese , che esibisce una perdita secca del 4,77% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Barclays rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





La tendenza di breve di Barclays è in rafforzamento con area di resistenza vista a 5,141 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,944. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 5,339.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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