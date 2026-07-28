Londra: giornata negativa in Borsa per Barclays
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la holding bancaria inglese, che esibisce una perdita secca del 4,77% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Barclays rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La tendenza di breve di Barclays è in rafforzamento con area di resistenza vista a 5,141 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,944. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 5,339.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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