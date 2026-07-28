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Londra: netto calo registrato da Barclays

Migliori e peggiori, In breve
Londra: netto calo registrato da Barclays
Si muove in perdita la holding bancaria inglese, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,77% sui valori precedenti.
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