Londra: brillante l'andamento di Barclays

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della holding bancaria inglese , con una variazione percentuale del 2,04%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Barclays mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,75%, rispetto a +1,9% del principale indice della Borsa di Londra ).





Tecnicamente, Barclays è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 5,387 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 5,311. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 5,463.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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