Emirati Arabi Uniti registrano record di afflussi di investimenti

cresce l'importanza come hub globale

(Teleborsa) - Con quattro anni consecutivi di performance record degli investimenti diretti esteri, si fa più evidente l'importanza degli Emirati Arabi Uniti come hub globale per i flussi di capitali e le opportunità di investimento. É quanto evidenzia la 15ª edizione dell'AIM Congress.



Secondo il World Investment Report 2026 pubblicato dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD) e sulla base di dati ufficiali, nel 2025 gli afflussi di investimenti diretti esteri negli Emirati Arabi Uniti hanno raggiunto i 177,3 miliardi di dirham (AED), registrando una crescita del 6% e posizionando il Paese al 9° posto a livello mondiale tra le principali destinazioni per gli investimenti diretti esteri.



Gli stessi dati mostrano che lo stock cumulativo di investimenti diretti esteri (IDE) negli Emirati Arabi Uniti ha raggiunto 1.171 miliardi di AED alla fine del 2025. Il Paese ha inoltre mantenuto la sua posizione di seconda destinazione globale per i nuovi progetti di IDE greenfield per il terzo anno consecutivo, attirando 1.562 progetti e rappresentando il 38% della spesa in conto capitale per progetti greenfield in Medio Oriente.



Performance sostenute dalla continua espansione del commercio estero non petrolifero degli Emirati Arabi Uniti. Secondo i dati dell'Ufficio stampa del governo degli Emirati Arabi Uniti, il commercio estero non petrolifero del Paese ha raggiunto 1.937 miliardi di AED nella prima metà del 2026, registrando una crescita del 13,1% su base annua, mentre le esportazioni non petrolifere hanno raggiunto un massimo storico di 452,8 miliardi di AED, in aumento del 23,9%.



(Foto: Kevin JD su Unsplash)

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