Francoforte: nuovo spunto rialzista per Kion
(Teleborsa) - Seduta positiva per Kion, che avanza bene del 2,36%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Kion mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,13%, rispetto a -1,07% del MDAX).
Lo status tecnico di Kion mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 40,42 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 41,07. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 40,08.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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