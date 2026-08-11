Francoforte: nuovo spunto rialzista per Kion

(Teleborsa) - Seduta positiva per Kion , che avanza bene del 2,36%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Kion mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,13%, rispetto a -1,07% del MDAX ).





Lo status tecnico di Kion mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 40,42 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 41,07. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 40,08.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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