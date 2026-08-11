Goldman Sachs: investimenti in AI negli USA raggiungeranno 600 miliardi di dollari nel 2026

(Teleborsa) - Negli ultimi anni, gli investimenti in intelligenza artificiale (AI) negli Stati Uniti sono cresciuti a un ritmo estremamente rapido e raggiungeranno quasi 600 miliardi di dollari nel 2026, pari a quasi il 2% del PIL statunitense, sebbene gran parte di questi investimenti sia costituita da importazioni e non tutti siano conteggiati nel PIL. Lo afferma Goldman Sachs in una ricerca sul tema, sottolinenando che è ancora più sorprendente il fatto che la spesa in AI abbia superato il 10% degli investimenti fissi delle imprese negli ultimi trimestri, e all'interno di questa percentuale, circa il 15% degli investimenti in attrezzature.



Goldman Sachs si chiede se la rapida crescita della spesa in AI stia spiazzando altri settori. La questione è importante perché gran parte della spesa in AI riguarda beni tecnologici importati. In linea di principio, se le aziende decidessero improvvisamente di investire i propri budget in beni importati, a scapito della produzione nazionale, l'effetto netto sul PIL statunitense potrebbe essere negativo. Finora, tuttavia, si osserva solo un limitato effetto di spiazzamento in tre aree chiave: 1) spiazzamento di altri investimenti tecnologici, 2) spiazzamento di altri investimenti nel settore edile e 3) aumento dei costi di finanziamento per le altre imprese.



Il primo canale di potenziale spiazzamento dell'AI consiste nello spostamento di altre spese presso gli hyperscaler o presso le aziende che acquistano servizi di AI. Gli hyperscaler hanno finanziato gran parte dei loro maggiori investimenti in AI riducendo i riacquisti di azioni proprie negli ultimi anni. Sebbene il capex sia ora destinato a superare il cash flow, si sono dimostrati disposti a indebitarsi e sembrano non essere scoraggiati dagli alti tassi di interesse, il che probabilmente limita la pressione a tagliare altre spese.



Il secondo canale di potenziale spiazzamento consiste nello spostamento di altre spese per le costruzioni. La spesa per i data center è aumentata rapidamente dal 2024, raggiungendo il 9% delle costruzioni private non residenziali. Ma questo è coinciso con un calo ancora maggiore della spesa per gli impianti manifatturieri sovvenzionati dall'Inflation Reduction Act e dal CHIPS Act, che hanno compensato la domanda di risorse per le costruzioni. Sebbene vi sia sicuramente un certo effetto di spiazzamento a livello locale, la crescita dei salari nel settore edile non è così elevata, nemmeno negli stati con il maggior numero di data center in costruzione, e a livello nazionale si osservano solo segnali limitati di spiazzamento.



Il terzo canale di potenziale spiazzamento è la pressione al rialzo sui tassi di interesse derivante dall'impennata delle emissioni di debito legate all'AI, soprattutto per finanziare i data center. Sebbene i finanziamenti legati all'AI siano cresciuti fino a quasi un quarto delle emissioni lorde di titoli investment grade, gli effetti di ricaduta sui tassi di interesse per le aziende non legate all'AI sembrano finora limitati, con spread creditizi per queste ultime prossimi ai minimi storici.



L'analisi di Goldman Sachs suggerisce che sia il contributo dell'AI alla crescita del PIL statunitense sia i suoi effetti di spiazzamento siano inferiori a quanto spesso si pensa. La banca d'affari stima che gli effetti diretti degli investimenti in AI aumenteranno la crescita del PIL di appena 0,1 punti percentuali nel 2026, principalmente perché gran parte delle apparecchiature è importata e una parte di esse non è conteggiata nel PIL, sebbene aggiungendo gli investimenti in AI e le esportazioni che dovrebbero essere conteggiate, l'impatto reale sale a un più significativo 0,3 punti percentuali. Inoltre, stima che tenendo conto degli effetti indiretti dell'AI - circa 50 miliardi di dollari di spiazzamento incrementale nel 2026 dai tre canali sopra menzionati, gli effetti positivi del mercato azionario sulla spesa dei consumatori e l'impatto sul reddito reale e sulla spesa dei consumatori dovuto all'aumento dei prezzi dell'elettricità e di altri beni - l'impatto sulla crescita del PIL nel 2026 si ridurrebbe di circa 0,1 punti percentuali.

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