Avio, Goldman Sachs ha il 4,9% in azioni e strumenti finanziari

(Teleborsa) - Goldman Sachs ha una partecipazione potenziale del 4,90% in Avio , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione. È quanto emerge dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 28 luglio 2026. In particolare, lo 0,07% sono azioni e il 4,83% strumenti finanziari.

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