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USA, a giugno il deficit commerciale scende a 73,3 miliardi di dollari

Economia, Macroeconomia
USA, a giugno il deficit commerciale scende a 73,3 miliardi di dollari
(Teleborsa) - Negli Stati Uniti è salito il disavanzo della bilancia commerciale dei beni, attestatosi, a giugno, a 73,3 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 77,6 miliardi di maggio.

Il dato, comunicato dal Bureau of Economic Analysis (BEA) del Dipartimento del Commercio americano, si confronta con i 73,0 miliardi stimati dagli analisti.

Le esportazioni sono calate a 314,7 miliardi e le importazioni sono diminuite a 388,0 miliardi di dollari.

(Foto: CHUTTERSNAP on Unsplash)
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