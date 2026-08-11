Imballaggi: scatta stretta Ue in più fasi

dal 2030 bustine di ketchup addio

(Teleborsa) - Scatteranno da domani, mercoledì 12 agosto, in tutti i Paesi Ue i primi obblighi previsti dal regolamento Ue sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio (Ppwr), anche se l'addio agli involucri monouso di plastica sarà in vigore solo dal 2030, insieme a una serie di altri vincoli per Stati membri e operatori economici, come il limite del 50% allo spazio vuoto negli imballaggi di trasporto e per il commercio elettronico. Il nuovo regolamento, in vigore da febbraio 2025 dopo un lungo e travagliato iter legislativo che ha aperto un aspro confronto anche in Italia, sostituirà l'attuale direttiva sugli imballaggi, in vigore dal 1994. Una stretta graduale, in più fasi.



Al via i primi limiti armonizzati alla presenza di sostanze Pfas (alchiliche per- e polifluorurate) - i cosiddetti 'inquinanti eterni' - negli imballaggi che entrano in contatto con gli alimenti. Saranno vincolanti anche nuove definizioni comuni di fabbricanti e produttori e requisiti di informazione per risalire con più facilità ai produttori.



Dal 2028 si applicherà poi un sistema comune di etichettatura sugli involucri per facilitare la raccolta differenziata. Ulteriori vincoli, quelli più stringenti, scatteranno solo dal 2030, quando, tra le altre cose, sarà vietato immettere sul mercato alcune tipologie di imballaggi monouso di plastica, tra cui le bustine di ketchup e maionese, conserve, salse, creme per caffè e zucchero facilmente reperibili in bar e ristoranti.

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