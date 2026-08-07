Officina Stellare, contratto di fornitura con Leonardo da 1,84 milioni per la missione PRISMA SG

(Teleborsa) - Officina Stellare ha sottoscritto un nuovo contratto con Leonardo per la produzione delle ottiche per la missione iperspettrale di Osservazione della Terra PRISMA (PRecursore IperSpettrale della Missione Applicativa) Second Generation (PRISMA SG).



La commessa, del valore complessivo di 1,84 milioni di euro e durata approssimativa di 33 mesi, - si legge in una nota - verrà eseguita per circa l'11% entro la fine del 2026, e comprenderà le fasi di progettazione di dettaglio, produzione, integrazione e supporto alle attività di test e validazione.



Il contratto rientra nel più ampio programma affidato dall'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) a Leonardo per lo sviluppo delle attività industriali delle fasi B/C/D/E1 della missione PRISMA SG, dedicata al design, manufacturing, test e commissioning del payload iperspettrale di nuova generazione.



Nell'ambito della commessa, Officina Stellare parteciperà assieme al prime contractor alle fasi di co-engineering delle ottiche fino a 700mm e poi sarà interamente responsabile della realizzazione delle stesse per i diversi modelli di sviluppo e qualifica previsti dal programma.

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