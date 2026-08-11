Londra: Spirax-Sarco Engineering si muove verso il basso
(Teleborsa) - Pressione sulla società di ingegneria industriale inglese, che perde terreno, mostrando una discesa dell'8,69%.
La tendenza ad una settimana di Spirax-Sarco Engineering è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Spirax-Sarco Engineering classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 73,82 sterline e primo supporto individuato a 67,74. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 79,91.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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