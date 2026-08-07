Londra: scambi in positivo per Spirax-Sarco Engineering

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società di ingegneria industriale inglese , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,97%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Spirax-Sarco Engineering rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico di breve periodo di Spirax-Sarco Engineering mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 75,7 sterline. Rischio di discesa fino a 74,2 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 77,21.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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