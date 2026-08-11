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Londra: netto calo registrato da Spirax-Sarco Engineering

Migliori e peggiori, In breve
Londra: netto calo registrato da Spirax-Sarco Engineering
Si muove in perdita la società di ingegneria industriale inglese, che è in forte flessione, mostrando una perdita dell'8,69% sui valori precedenti.
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