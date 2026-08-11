New York: calo per Alphabet
(Teleborsa) - Composto ribasso per la Holding statunitense a cui fa capo Google, in flessione del 2,55% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Alphabet, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Alphabet. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 352,6 USD. Primo supporto visto a 343,3. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 339,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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