New York: scatto rialzista per Alphabet
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la Holding statunitense a cui fa capo Google, che mostra una salita bruciante del 4,70% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Alphabet più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo di Alphabet sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 378,6 USD. Possibile una discesa fino al bottom 365,7. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 391,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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