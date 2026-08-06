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Alphabet punta a raccogliere fino a 25 miliardi di dollari in una emissione di bond

Finanza, Scienza e tecnologia
Alphabet punta a raccogliere fino a 25 miliardi di dollari in una emissione di bond
(Teleborsa) - Alphabet punta a raccogliere fino a 25 miliardi di dollari attraverso una emissione obbligazionaria negli Stati Uniti di livello investment grade.

E' quanto riporta Bloomberg spiegando che, sebbene non sia stata ancora presa una decisione definitiva sull'ammontare, la società madre di Google starebbe offrendo obbligazioni in un massimo di 10 tranche, con scadenze comprese tra i 2 e i 40 anni.

Le prime indiscrezioni sul prezzo della tranche a più lunga scadenza indicherebbero un premio di circa 1,55 punti percentuali rispetto ai Treasuries e le trattative iniziali prevedrebbero premi fino a 0,4 punti percentuali rispetto al debito esistente di Alphabet, una valutazione più generosa di quanto si osservi solitamente nell'obbligazionario investment grade.

L'emissione di bond da parte di Alphabet arriva a due settimane di distanza dai conti e da quando ha comunicato un incremento di 15 miliardi di dollari nelle previsioni di spesa in conto capitale per il 2026, ora attese tra 195 e 205 miliardi di dollari, dai precedenti 180-190 miliardi, alimentando ulteriormente i timori sulla reale utilità dei massicci investimenti nell'intelligenza artificiale.

Si ricorda infine che risale a febbraio l'ultima volta che il colosso di Mountain View ha fatto ricorso al mercato obbligazionario high-grade statunitense.

(Foto: Pawel Czerwinski su Unsplash)
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