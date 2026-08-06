Alphabet punta a raccogliere fino a 25 miliardi di dollari in una emissione di bond

(Teleborsa) - Alphabet
punta a raccogliere fino a 25 miliardi di dollari
attraverso una emissione obbligazionaria
negli Stati Uniti di livello investment grade
.
E' quanto riporta Bloomberg spiegando che, sebbene non sia stata ancora presa una decisione definitiva sull'ammontare, la società madre di Google starebbe offrendo obbligazioni in un massimo di 10 tranche
, con scadenze
comprese tra i 2 e
i 40 anni
.
Le prime indiscrezioni sul prezzo della tranche a più lunga scadenza indicherebbero un premio di circa 1,55 punti percentuali rispetto ai Treasuries
e le trattative iniziali prevedrebbero premi fino a 0,4 punti percentuali rispetto al debito esistente di Alphabet, una valutazione più generosa di quanto si osservi solitamente nell'obbligazionario investment grade.
L'emissione di bond da parte di Alphabet arriva a due settimane di distanza
dai conti e da quando ha comunicato un incremento di 15 miliardi di dollari nelle previsioni di spesa
in conto capitale per il 2026, ora attese tra 195 e 205 miliardi di dollari
, dai precedenti 180-190 miliardi, alimentando ulteriormente i timori sulla reale utilità dei massicci investimenti nell'intelligenza artificiale.
Si ricorda infine che risale a febbraio
l'ultima volta che il colosso di Mountain View ha fatto ricorso al mercato obbligazionario
high-grade statunitense.(Foto: Pawel Czerwinski su Unsplash)