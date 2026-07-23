New York: scatto rialzista per Honeywell International

(Teleborsa) - Grande giornata per il produttore di apparecchiature industriali , che sta mettendo a segno un rialzo del 6,24%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Honeywell International rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Honeywell International rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 251,6 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 240,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 262,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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