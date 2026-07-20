Scuola, ANIEF inaugura il seminario nazionale di aggiornamento per il nuovo anno scolastico

(Teleborsa) - Oggi prenderà il via a Terrasini il seminario di aggiornamento professionale della Segreteria Nazionale ANIEF, un importante momento di formazione e programmazione che vedrà l'apertura dei lavori affidata al Presidente nazionale Marcello Pacifico.



L'iniziativa rappresenta un'occasione di confronto e approfondimento sulle principali tematiche che interesseranno il mondo della scuola nei prossimi mesi. Al centro dei lavori vi saranno il rinnovo del CCNL 2025-2027, la contrattazione integrativa, il contenzioso, il tesseramento, la formazione sindacale, l'organizzazione delle assemblee sindacali, il potenziamento dei servizi e delle consulenze agli iscritti e l'analisi delle più recenti novità in materia di legislazione scolastica.



L'obiettivo del seminario è rafforzare le competenze della struttura nazionale, condividere le strategie deliberate dal Consiglio Nazionale e definire le azioni sindacali necessarie per affrontare le sfide che attendono il personale della scuola, con particolare attenzione alla tutela dei diritti dei lavoratori, al miglioramento delle condizioni contrattuali e alla qualità dei servizi offerti da ANIEF.



Il confronto tra il Presidente nazionale e i coordinatori della Segreteria nazionale consentirà di consolidare una linea d'azione condivisa, orientata a garantire una presenza sempre più efficace del sindacato sui territori e nelle istituzioni scolastiche, confermando l'impegno di ANIEF nel rappresentare con competenza e determinazione le istanze di docenti, ATA, dirigenti e di tutto il personale della scuola.

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