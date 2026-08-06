Scuola, Anief prepara Piano assemblee territoriali su temi chiave

Il piano delle assemblee territoriali Anief
punta a informare e confrontarsi su argomenti centrali del comparto scuola
che interessano il personale docente e gli ATA. L'iniziativa prevede incontri capillari
su tematiche contrattuali, parità di diritti tra precari e di ruolo e la lettura dei cedolini stipendiali.
"Dopo la scuola estiva Anief di luglio 2026 - commenta Stefano Cavallini
, Segretario generale di Anief - le sedi territoriali Anief stanno organizzando un piano di assemblee
sindacali a livello locale, un piano capillare in cui affronteremo tematiche attuali e cogenti
del mondo scuola, tra cui il rinnovo del contratto collettivo nazionale 25-28
parte normativa. Affronteremo temi che portiamo con forza nelle sedi Aran, tra cui l'introduzione dei buoni pasto
, l'abolizione dei vincoli della mobilità
e l'equiparazione dei diritti
oltre che dei doveri del personale assunto a tempo determinato con il personale assunto a tempo indeterminato".
Relativamente agli aspetti pratici ed economici riguardanti le spettanze degli addetti al settore, Cavallini anticipa "spiegheremo come leggere e individuare le varie voci dei cedolini di agosto
in cui è applicata la parte economica del rinnovo del contratto 25-28
e anche individuare le voci del cedolino straordinario
sempre di agosto riguardanti gli arretrati
, affinché tutti possano verificare che il contratto collettivo nazionale di lavoro 25-28 parte economica è stato attuato in modo definitivo".
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