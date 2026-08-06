Milano 16:04
53.709 +0,05%
Nasdaq 16:04
29.516 +0,48%
Dow Jones 16:04
53.963 +0,14%
Londra 16:04
10.919 +0,47%
Francoforte 16:04
26.328 +0,72%

Scuola, Anief prepara Piano assemblee territoriali su temi chiave

Torna alla pagina dei Video
Il piano delle assemblee territoriali Anief punta a informare e confrontarsi su argomenti centrali del comparto scuola che interessano il personale docente e gli ATA. L'iniziativa prevede incontri capillari su tematiche contrattuali, parità di diritti tra precari e di ruolo e la lettura dei cedolini stipendiali.


"Dopo la scuola estiva Anief di luglio 2026 - commenta Stefano Cavallini, Segretario generale di Anief - le sedi territoriali Anief stanno organizzando un piano di assemblee sindacali a livello locale, un piano capillare in cui affronteremo tematiche attuali e cogenti del mondo scuola, tra cui il rinnovo del contratto collettivo nazionale 25-28 parte normativa. Affronteremo temi che portiamo con forza nelle sedi Aran, tra cui l'introduzione dei buoni pasto, l'abolizione dei vincoli della mobilità e l'equiparazione dei diritti oltre che dei doveri del personale assunto a tempo determinato con il personale assunto a tempo indeterminato".

Relativamente agli aspetti pratici ed economici riguardanti le spettanze degli addetti al settore, Cavallini anticipa "spiegheremo come leggere e individuare le varie voci dei cedolini di agosto in cui è applicata la parte economica del rinnovo del contratto 25-28 e anche individuare le voci del cedolino straordinario sempre di agosto riguardanti gli arretrati, affinché tutti possano verificare che il contratto collettivo nazionale di lavoro 25-28 parte economica è stato attuato in modo definitivo".
Condividi
"
Altri Video
```