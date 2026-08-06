Scuola, Anief prepara Piano assemblee territoriali su temi chiave

Ilpunta a informare e confrontarsi suche interessano il personale docente e gli ATA. L'iniziativa prevedesu tematiche contrattuali, parità di diritti tra precari e di ruolo e la lettura dei cedolini stipendiali."Dopo la scuola estiva Anief di luglio 2026 - commenta, Segretario generale di Anief - le sedi territoriali Anief stanno organizzando unsindacali a livello locale, un piano capillare in cui affronteremodel mondo scuola, tra cui ilparte normativa. Affronteremo temi che portiamo con forza nelle sedi Aran, tra cui l'introduzione dei, l'abolizione dei vincoli dellae l'equiparazione deioltre che dei doveri del personale assunto a tempo determinato con il personale assunto a tempo indeterminato".Relativamente agli aspetti pratici ed economici riguardanti le spettanze degli addetti al settore, Cavallini anticipa "in cui è applicata la parte economica dele anche individuare le voci delsempre di agosto riguardanti gli, affinché tutti possano verificare che il contratto collettivo nazionale di lavoro 25-28 parte economica è stato attuato in modo definitivo".