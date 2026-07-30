Rinnovo contratto scuola, ANIEF punta su formazione e middle management

"Tra gli argomenti in discussione per il rinnovo della parte normativa del CCNL 2025-2027,ovvero l’introduzione di nuove figure professionali intermedie tra il docente e il dirigente scolastico.Si tratta di. La richiesta riguardaall’interno del CCNL, di una categoria professionale intermedia che permetta di". Lo ha dichiarato"Parliamo di, le cosiddette figure di sistema, che già oggi svolgono queste funzioni e per le quali il sindacato punta a formalizzare, attraverso la legge e il contratto, un vero e proprio riconoscimento dello status professionale.Gli obiettivi della proposta Anief sono ilPer raggiungere questo risultato si possono utilizzare le risorse destinate alla formazione incentivante, collegando i percorsi di aggiornamento professionale a un doppio beneficio:In questo modo, ma diventerebbe uno strumento per trasformare le figure di sistema nel motore di una vera classe dirigente intermedia della scuola. Allo stesso tempo, questa soluzione consentirebbe di liberare risorse dal fondo di istituto a favore di tutto il restante personale scolastico.La proposta di Anief punta quindi a, valorizzandole e creando nuove opportunità per l’intero comparto scuola", conclude Portuesi.