IRC, Anief: traguardi già raggiunti e cosa c’è ancora da fare

"Anief si è adoperato negli ultimi anni per la tutela dei diritti di tutto il personale docente e ATA, rivolgendo la propria azione anche al settore dell'insegnamento della religione cattolica
". Lo ha dichiarato Daniela Rosano
, segretario generale Anief
, che ha elencato i risultati raggiunti dal sindacato sul tema.
"Siamo riusciti a far pubblicare due concorsi
, uno ordinario e uno straordinario, a distanza di ben vent'anni dall'unico concorso precedente. Quest'anno si sono registrate oltre 6.000 immissioni in ruolo
e ne sono previste altre 2.000 per il prossimo anno
. Inoltre, diamo supporto attraverso i nostri consulenti a tutti coloro che devono occuparsi della ricostruzione di carriera e dell'assegno ad personam, affinché siano rispettate le disposizioni legislative", ha sottolineato.
"Puntiamo ora al superamento della quota del 70%
, che rappresenta un limite da oltrepassare per le immissioni in ruolo. Non è ammissibile che le assunzioni in ruolo siano soltanto sul 70% dei posti, devono coprire la totalità delle cattedre vacanti e disponibili", ha concluso Rosano.
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