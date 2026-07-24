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IRC, Anief: traguardi già raggiunti e cosa c’è ancora da fare

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"Anief si è adoperato negli ultimi anni per la tutela dei diritti di tutto il personale docente e ATA, rivolgendo la propria azione anche al settore dell'insegnamento della religione cattolica". Lo ha dichiarato Daniela Rosano, segretario generale Anief, che ha elencato i risultati raggiunti dal sindacato sul tema.

"Siamo riusciti a far pubblicare due concorsi, uno ordinario e uno straordinario, a distanza di ben vent'anni dall'unico concorso precedente. Quest'anno si sono registrate oltre 6.000 immissioni in ruolo e ne sono previste altre 2.000 per il prossimo anno. Inoltre, diamo supporto attraverso i nostri consulenti a tutti coloro che devono occuparsi della ricostruzione di carriera e dell'assegno ad personam, affinché siano rispettate le disposizioni legislative", ha sottolineato.


"Puntiamo ora al superamento della quota del 70%, che rappresenta un limite da oltrepassare per le immissioni in ruolo. Non è ammissibile che le assunzioni in ruolo siano soltanto sul 70% dei posti, devono coprire la totalità delle cattedre vacanti e disponibili", ha concluso Rosano.
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