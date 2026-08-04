Immissioni in ruolo, Anief: necessario accettare formalmente la sede entro 5 giorni

Le procedure di immissione in ruolo del personale docente
si stanno avviando alla conclusione
nelle diverse regioni italiane, ponendo l'attenzione sui requisiti normativi
per l'accettazione della sede e sulle successive fasi dell'assunzione. I candidati assegnatari sono tenuti al rispetto della tempistica di cinque giorni per la conferma
formale della nomina. E' quanto spiega Chiara Cozzetto
, Segretario generale di Anief, parlando dello stato di avanzamento delle operazioni sul territorio nazionale.
"Si stanno concludendo in questi giorni le procedure di immissione in ruolo in tutta Italia: per alcune regioni sono già state concluse, per altre si stanno concludendo e alcune province stanno iniziando le procedure assunzionali straordinarie da GPS sostegno
. - sottolinea la sindacalista, - Questa procedura non interverrà in tutta Italia
, così come la successiva mini-call veloce, perché da GPS sostegno si attingerà esclusivamente in caso di residui
e di completo esaurimento di tutte le graduatorie utili, sia di merito sia ad esaurimento; dunque, ad esempio, in quelle regioni in cui ancora non si è arrivati ad attingere alle nuove graduatorie regionali, ovviamente non si attingerà alle GPS sostegno".
Riguardo agli adempimenti burocratici
previsti e alle modalità di assistenza per i lavoratori, Cozzetto ricorda che "le nuove previsioni normative includono la necessità di accettare
la nomina formalmente entro cinque giorni
dal ricevimento della comunicazione ufficiale dell'attribuzione della sede".
"Sul nostro sito www.anief.org troverete tutte le sedi Anief per avere consulenza anche per le future e prossime procedure assunzionali da mini-call veloce in caso di residui per le GPS sostegno", coniclude.
"