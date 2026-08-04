Immissioni in ruolo, Anief: necessario accettare formalmente la sede entro 5 giorni

Le procedure disi stanno avviando allanelle diverse regioni italiane, ponendo l'attenzione suiper l'accettazione della sede e sulle successive fasi dell'assunzione. I candidati assegnatari sono tenuti al rispetto della tempistica diformale della nomina. E' quanto spiega, Segretario generale di Anief, parlando dello stato di avanzamento delle operazioni sul territorio nazionale."Si stanno concludendo in questi giorni le procedure di immissione in ruolo in tutta Italia: per alcune regioni sono già state concluse, per altre si stanno concludendo e alcune province stanno iniziando le. - sottolinea la sindacalista, - Questa procedura, così come la successiva mini-call veloce, perché da GPS sostegno si attingeràe di completo esaurimento di tutte le graduatorie utili, sia di merito sia ad esaurimento; dunque, ad esempio, in quelle regioni in cui ancora non si è arrivati ad attingere alle nuove graduatorie regionali, ovviamente non si attingerà alle GPS sostegno".Riguardo agliprevisti e alle modalità di assistenza per i lavoratori, Cozzetto ricorda che "le nuove previsioni normative includono lala nomina formalmentedal ricevimento della comunicazione ufficiale dell'attribuzione della sede"."Sul nostro sito www.anief.org troverete tutte le sedi Anief per avere consulenza anche per le future e prossime procedure assunzionali da mini-call veloce in caso di residui per le GPS sostegno", coniclude.